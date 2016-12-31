Новые проездные помогут туристам неограниченно кататься по Петербургу

Суточные проездные билеты на общественный транспорт, которые начали действовать с 1 января 2017 года, выгодны для гостей города.

В Петербурге ввели новые виды проездных с 1 января 2017 года. Один из видов – это суточный проездной. Такой вид билета дает возможность ездить на всех видах транспорта неограниченное число раз все время действия. Такие проездные придутся по душе гостям города. Билет может действовать от одного до семи дней. И в это время можно кататься по всему городу, при этом экономя. Комитет по тарифам установил, что за суточный проездной придется отдать 180 рублей, а за недельных – 680 рублей.

А для тех, кто в городе проездом пригодится новый тариф на 90 минут. За 70 рублей полтора часа можно совершать неограниченное число поездок. Это удобно, если с вокзала надо доехать до аэропорта.

Появился дополнительный выбор и у студентов. Теперь они могут выбирать между проездным на наземном транспорте и в метрополитене. Первый стоит 485 рублей второй – 550 рублей. Этими нововведениями власти поддержали предложение самих студентов.

Ранее мы писали, что в Петербурге появились суточные проездные и билет на 90 минут.