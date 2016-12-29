В Петербурге появились суточные проездные и билет на 90 минут

Кроме того, изменились условия проезда для студентов

С нового года в Петербурге ввели новый вид и способ оплаты общественного транспорта. С началом 2017 года в транспорте Северной столицы расширилась линейка способов оплаты проезда в общественном транспорте. Кроме привычных жетонов для метро и билетов в наземном транспорте, а также бесконтактных карт, теперь можно приобрести суточные проездные билеты.

В обращение введены билет на 90 минут, суточный проездной билет и студенческие проездные билеты, действующие отдельно на наземном транспорте и в метрополитене. Об этом сообщает Комитет по транспорту Петербурга.

Билет предоставляет право пользоваться наземным транспортом и метрополитеном без ограничений в течение срока его действия. Приобрести такой билет на срок от одних до семи суток включительно. Билет на одни сутки стоит 180 рублей, а билет на семь суток — 680 рублей. Стоимость билета на 90 минут — 70 рублей.

Также сообщается, что с 1 января в Петербурге введены в обращение два новых проездных билета для студентов — месячный билет для проезда в наземном транспорте (485 рублей) и месячный билет студента для проезда в метрополитене (550 рублей).



При этом прежний единый студенческий проездной (стоимостью в 1035 рублей) по прежнему можно приобрести или пополнить в кассах метрополитена.



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