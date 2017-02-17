Пенсионер из Петербурга отдал мошеннику 700 тысяч, чтобы "отмазать" сына от тюрьмы

70-летний мужчина поверил незнакомцу, который заявил, что его сын попал в серьезное ДТП. Чтобы спасти родственника старик передал мошеннику 500 тысяч рублей и 3 тысячи долларов.

В среду, 16 февраля, 70-летнему петербуржцу позвонил неизвестный мужчина. Он рассказал, что сын пенсионера попал в беду. Якобы молодой человек попал в аварию с тяжелыми последствиями. Теперь сыну, который работает коммерческим директором строительной компании, ждет уголовное дело. Старику предложили спасти родственника, передав деньги.

Вскоре в квартиру на проспекте Авиаконструкторов появился незнакомец. На вид ему было 35-38 лет. Одет он был в черный пуховик. Пенсионер передал мужчине 500 тысяч рублей и три тысячи долларов. Вместе с деньгами мошенник скрылся на темном ВАЗ-2114.

Вскоре оказалось, что никаких проблем у сына не было. Обмнутый петербуржец обратился в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают подробности.

На прошлой неделе лжесотрудники ЖКС взяли с 90-летней старушки деньги за ремонт и скрылись. Незнакомые мужчина и женщина предложили заменить трубы в квартире, но, взяв плату, исчезли. Женщина отдала им 24 тысяч рублей.