Лжесотрудники ЖКС взяли с 90-летней старушки деньги за ремонт и скрылись

Мошенники предложили пенсионерке заменить трубы в ее квартире. Взяли с нее 24 тысячи за работу и больше не появлялись. Пострадавшая обратилась в полицию.

Очередная доверчивая старушка угодила в ловкие сети мошенников. Каждый раз обманщики придумывают новые сказки для бабушек и дедушек. Вот и во вторник, 7 февраля, на пороге квартиры 90-летней петербурженки появились двое незнакомцев. Мужчина и женщина представились сотрудниками жилкомсервиса.

Они рассказали, что в квартире у старушки необходимо поменять трубы. За это пенсионерка должна заплатить. Она передала им 24 тысячи и стала ждать. Однако, никто ремонтировать канализацию так и не пришел.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Она описала своих гостей. Женщине на вид было 50-55 лет, а ее спутнику около 30-35. Оба были европейской внешности. Полиция проводит проверку, чтобы выяснить подробности. Также идет поиск других возможных жертв парочки.

Во вторник также на Замшиной улице двое супругов-пенсионеров лишились миллиона рублей. Трое преступников отобрали у супругов сверток с деньгами, выудив информацию из напуганных жертв. Свои лица они закрыли масками.