В Петербурге отметили день эрмитажного кота

Профессиональный праздник усатых работников музея в Петербурге отмечают с 1999 года

В воскресенье, 14 мая, в Петербурге отпраздновали уже ставший традиционным день эрмитажных котов. В рамках "профессионального праздника" котов – защитников запасников Эрмитажа от крыс посетители музея смогли увидеть те самые подвалы.

Кроме того, был организован конкурс детских рисунков, свои арт-объекты представили студенты художественных вузов. В Зимнем Дворце также открылась тематическая выставка произведений искусства, посвященная кошкам.

Как рассказали в пресс-службе Эрмитажа, впервые День котов отметили в 1999 году. Праздник так понравился петербуржцам, работникам музея и самим котам, что проводить его стали ежегодно.

Видео: instagram