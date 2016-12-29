В Петербурге объявлено штормовое предупреждение

На фоне сообщений о резком похолодании в Северной столице синоптики пообещали шторм

Петербургские синоптики сообщили о том, что перед резким похолоданием, которое ожидает горожан 5 января, в город придет сильный циклон. Согласно прогнозам, уже в среду, днем 4 января 2017 года, до 15–17 метров в секунду усилится северо-восточный ветер, будет идти снег.

Синоптики предупреждют петербуржцев и жителей пригородов быть осторожнее, избегать плохо закрепленных конструкций, рекламных щитов, деревьев и тому подобных потенциально опасных объектов. Кроме того, рекомендуется убрать с балконов и от гаражей легкие и прочные предметы типа велосипедов, которые могут повредить людям и автомобилям.

Как сообщается, 5–6 января 2017 года в Петербурге и Ленобласти резко похолодает. Температура может упасть до 20–22 градусов ниже ноля.

Синоптики рекомендуют горожанам либо вовсе не выходить на улицу, либо постараться одеться легко и одновременно тепло. Кроме того, в МЧС посоветовали снимать металлические украшения (в частности, кольца) с пальцев.

ГУ МЧС по Ленобласти также предупреждает о морозах и сильном ветре - 4, 5 и 6 января градусник термометра будет опускаться до 30 градусов холода, порывы ветра достигнут 17 м/с, на дорогах ожидается гололедица.

Видео: архив