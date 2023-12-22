  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МЧС: в Петербурге 10 апреля ожидаются грозы
Сегодня, 13:32
126
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

МЧС: в Петербурге 10 апреля ожидаются грозы

0 0

При грозе порывы ветра до 15 м/с. 

В Санкт-Петербурге в среду, 10 апреля, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей Петербурга предупредили в пресс-службе МЧС.          
          
По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 10 апреля в Санкт-Петербурге местами ожидаются грозы, при грозе порывы ветра до 15 м/с. 

В Петербурге 8 апреля стали самыми тёплыми сутками за весь ряд наблюдений.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: апрель, ухудшение погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии