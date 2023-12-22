МЧС: в Петербурге 10 апреля ожидаются грозы

При грозе порывы ветра до 15 м/с.

В Санкт-Петербурге в среду, 10 апреля, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей Петербурга предупредили в пресс-службе МЧС.



По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 10 апреля в Санкт-Петербурге местами ожидаются грозы, при грозе порывы ветра до 15 м/с.

В Петербурге 8 апреля стали самыми тёплыми сутками за весь ряд наблюдений.

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Фото: Piter.tv