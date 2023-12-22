В Петербурге 8 апреля стали самыми тёплыми сутками за весь ряд наблюдений

До этого самыми тёплыми сутками было 8 апреля 2008 года со среднесуточной температурой +10,1 градуса.

Вчерашняя самая тёплая ночь передала эстафету дневной погоде и поэтому 8 апреля 2024 года становится самыми тёплыми сутками в Санкт-Петербурге для этого дня за весь ряд наблюдений. Об этом в своём Telegram-канале рассказал синоптик Александр Колесов.

Солнце 8 апреля светило в Петербурге 10,5 часов, прогрев в центре города получился значительный, температура днём повысилась до +14,4 градуса. В совокупности тёплый день и самая тёплая ночь вывели среднесуточную температуру 8 апреля на значение +10,7 градусов, которое стало самым высоким для этого дня за весь ряд наблюдений в Петербурге. До этого самыми тёплыми сутками было 8 апреля 2008 года со среднесуточной температурой +10,1 градуса.

Днём 10 апреля ожидается до +15…+16 градусов в центре Петербурга. А10 апреля ожидается рекорд, а затем дальнейшее возвращение к более привычной погоде для этого времени года.

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Фото: Piter.tv