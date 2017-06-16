Эффективнее всех в городе с населением работают чиновники Фрунзенского района

Государственная жилищная инспекция Петербурга проанализировала эффективность работы с обращениями граждан в районах города. Самым лучшим оказался Фрунзенский.

В Северной столице выбрали район, который эффективнее всех трудился с обращениями граждан в мае. Государственная жилищная инспекция Петербурга лучшим из всех признала Фрунзенский район. Также среди эффективных оказались Выборгский, Московский и Калининский районы.

Проверка эффективности работы районов произошла после поручения вице-губернатора города Николая Бондаренко. ГЖИ проанализировала обращения граждан, поступивших в мае этого года.

Рейтинг районов сложился из количества обращений граждан и число предписаний и протоколов, которое отнесли к общей площади жилищного фонда.

Всего за последний месяц весны в инспекцию поступило 2740 обращений по вопросам эксплуатации жилых зданий. Чаще всего люди жаловались на завышенные счета по квартплате (231 обращение). Также петербуржцы оказались недовольны незаконной перепланировкой, нарушением правил управления многоквартирным домом и его неудовлетворительное содержание. Кроме того, горожане жаловались на нарушение правил эксплуатации и ремонта оборудования и инженерных сетей.