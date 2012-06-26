В Петербурге нашли пьющую мать брошенного в парке младенца

Женщина ушла в запой и бросила десятимесячного ребенка в парке

В Петербурге нашлась мать десятимесячного малыша, обнаруженного накануне без присмотра взрослых в коляске, которая стояла в парке Городов-героев вблизи станции метро "Парк Победы".

Как сообщил источник в правоохранительных органах, молодая женщина пришла в полицию и рассказала о том, что потеряла ребенка. В ответ полицейские сообщили ей, что с малышом все в порядке (он находится в медцентре), однако ей младенца никто не отдаст – готовится решение о возбуждении уголовного дела по статье "оставление в опасности".

Известно, что 29 января женщина напилась пьяной и пошла гулять с младенцем в парк, а потом просто оставила там коляску и ушла – забыла, зачем выходила на улицу . Проснувшись утром понедельника, 30 января, она не сразу заметила, что ребенка нет, и только к вечеру память частично вернулась.

Матери 10-месячного малыша 22 года. Она уроженка Узбекистана. Отец ребенка россиянин, в жизни семьи достаточного участия не принимает, живет в Москве.

Видео: архив