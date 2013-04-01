В Петербурге найден менеджер фирмы с огнестрельным ранением

Мужчина погиб от пулевого ранения в голову

Накануне вечером, 21 декабря 2016 года, в собственной квартире на Мебельной улице около восьми часов вечера было обнаружено тело 31-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Мужчина был мертв.

По предварительным данным, тело было найдено в квартире дома 45/2 по Мебельной улице. Мужчина погиб от огнестрельного ранения головы. Установлена его личность: мужчина работал в компании, изготавливающей измерительную аппаратуру, менеджером.

Тело было направлено в морг, где криминалистам предстоит установить обстоятельства смерти 31-летнего застреленного мужчины.

Видео: архив