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В Петербурге найден менеджер фирмы с огнестрельным ранением

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Мужчина погиб от пулевого ранения в голову

Накануне вечером, 21 декабря 2016 года, в собственной квартире на Мебельной улице около восьми часов вечера было обнаружено тело 31-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Мужчина был мертв.

По предварительным данным, тело было найдено в квартире дома 45/2 по Мебельной улице. Мужчина погиб от огнестрельного ранения головы. Установлена его личность: мужчина работал в компании, изготавливающей измерительную аппаратуру, менеджером. 

Тело было направлено в морг, где криминалистам предстоит установить обстоятельства смерти 31-летнего застреленного мужчины.

Видео: архив

Теги: огнестрельное ранение , петербург , ранение в голову , смерть , смерть мужчины
Категории: Новости Крыма Происшествия Криминальные происшествия

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