Видео из Петербурга: на Внуковской произошел крупный пожар

В Московском районе на строящемся паркинге загорелись 10 бытовок "Газпрома". На тушение пожара выехали 27 спасателей.

Сегодня днем, 28 апреля, на юге Петербурга загорелись бытовки. Инцидент произошел около часа в Московском районе на Внуковской, 6. На место происшествия незамедлительно выехали спасательные службы. Кроме того, очевидцам происшествия удалось запечатлеть на видео крупный пожар.

На кадрах можно заметить, как стоянку окутал густой темно-серый дым, через который прорываются яркие языки пламени. Судя по всему, горят бытовки, обшитые металлом.

Известно, что на место происшествия выехали 27 спасателей и несколько служебных машин. Предположительно, бытовки в данное время "принадлежат" "Газпрому". Всего в строительном городке находится 48 строений. Об этом сообщает Петербургский дневник, ссылаясь на пресс-службу МЧС по региону.

Ранее мы передавали, что в сети появилось видео из Кемерово: на заправке дотла сгорел пассажирский автобус.

Фото и видео: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"