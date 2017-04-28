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Видео из Кемерово: на заправке дотла сгорел пассажирский автобус

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В Новокузнецке загорелся МАЗ. Пожар оказался настолько сильным, что для его ликвидации потребовались усилия 19 спасателей.

В минувший четверг, 27 апреля, в Кемеровской области дотла сгорел пассажирский автобус. Инцидент произошел около девяти часов вечера на Кондомском шоссе в Новокузнецке. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, сам пожар им удалось зафиксировать на видео.

По предварительным данным, МАЗ воспламенился из-за неисправности систем транспортного средства. На кадрах можно заметить, что он буквально весь охвачен огнем.

Известно, что на месте пожара работали 19 человек и 5 служебных машин. Также установлено, что пламя бушевало в моторном отсеке и салоне автобуса. Частично огонь перекинулся и на топливные колонки заправочной станции.

В настоящее время выясняют детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось страшное видео из Уфы: дотла выгорел пассажирский автобус.

Видео: youtube, Sting42RUS

 

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Категории: Лента новостей Новости России

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