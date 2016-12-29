В Петербурге мужчина умер от обморожения рук

Мужчина умер от переохлаждения в Елизаветинской больнице

Мужчина, который умер днем 6 января 2017 года в Елизаветинской больнице от переохлаждения, сам пришел в приемный покой и пожаловался на обморожение рук. Произошло это около 11 часов утра. Через два с половиной часа 57-летний мужчина умер.

Кроме того, в другую, Александровскую больницу, госпитализировали 34-летнего уроженца Таджикистана, который также сам обратился за медицинской помощью со схожими симптомами.

Приезжий мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Ему грозит ампутация обеих рук. Медики делают все возможное, чтобы сохранить мужчине конечности.

По словам мигранта, руки он отморозил 5 января на территории строительного участка в поселке Янино Всеволожского района.

видео: архив