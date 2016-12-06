В Петербурге квартирного вора застукала хозяйка квартиры

Добычей грабителя в Московском районе стали драгоценности на треть миллиона рублей.

В среду, 21 июня 2017 года, около часу дня в квартиру на Дунайском проспекте забрался вор. Как позднее рассказала хозяйка дома, причиной стала ее собственное легкомыслие: она оставила ключи в почтовом ящике. Неизвестный преступник, воспользовавшись оставленными в почтовом ящике ключами, вошел в жилище 32-летней женщины.

Злоумышленник похитил 500 евро, очки, ювелирные изделия, два мобильных телефона и пару наручных часов.

Уходя с добычей, в дверях вор столкнулся с 32-летней хозяйкой. Встреча закончилось быстро: оттолкнув загораживающую выход женщину, злоумышленник сбежал. Ценности при этом незваный гость не забыл.

О несостоявшемся знакомстве хозяйка сразу сообщила в полицию. Встреча в дверях сделала из вора грабителя (это другая, более "тяжелая" статья уголовного кодекса). Его и имущество почти на 350 тысяч рублей сейчас разыскивают.

Видео: архив