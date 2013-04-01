В Петербурге из-за штормового предупреждения закрыли дамбу

Существует угроза повышения уровня воды

В Петербурге из-за объявленного штормового предупреждения закрыли створы дамбы. Связано это с ухудшением погоды в Северной столице и пригородах. В связи с некоторой вероятностью повышения уровня воды было принято решение закрыть дамбу.

"В связи с ожидаемым подъемом уровня воды до +110-140 сантиметров по гидрологическому посту "Горный институт" руководством Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с дирекцией комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнения было принято оперативное решение о закрытии водопропускных сооружений В1 – В6, а также судопропускного сооружения С2 КЗС", — говорится в сообщении ГУМЧС по Санкт-Петербургу в понедельник.

Закрытие судопропускного сооружения С1 не планируется. Суда, запланированные на проход через КЗС, следуют по расписанию.

Как отмечается в сообщении, максимальный уровень подъема воды прогнозируется с 19.00 до 20.00 понедельника.

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