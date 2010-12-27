В Петербурге из банкомата в гипермаркете похитили почти 5 млн рублей‍

В Купчино неизвестные бандиты обчистили банкомат

В одном из гипермаркетов в Купчино неизвестные злоумышленники взломали банкомат и вытащили из него чуть менее пяти миллионов рублей. При этом неизвестно, когда именно было совершено преступление.

Сотрудники "Райффайзенбанка", которые сообщили о пропаже из банкомата крупной суммы денег, сообщили, что это могло произойти в промежутке между 1 и 4 июля; в общей сложности они недосчитались 4 800 000 рублей.

Отдельно отмечается, что банкомат был установлен в гипермаркете "Призма" на Бухарестской улице. Видеонаблюдения в точке, где установлен банкомат, не ведется.

Фото: архив