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В Петербурге из банкомата в гипермаркете похитили почти 5 млн рублей‍
Сегодня, 9:36
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Moulin_
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В Петербурге из банкомата в гипермаркете похитили почти 5 млн рублей‍

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В Купчино неизвестные бандиты обчистили банкомат

В одном из гипермаркетов в Купчино неизвестные злоумышленники взломали банкомат и вытащили из него чуть менее пяти миллионов рублей. При этом неизвестно, когда именно было совершено преступление. 

Сотрудники "Райффайзенбанка", которые сообщили о пропаже из банкомата крупной суммы денег, сообщили, что это могло произойти в промежутке между 1 и 4 июля; в общей сложности они недосчитались 4 800 000 рублей. 

Отдельно отмечается, что банкомат был установлен в гипермаркете "Призма" на Бухарестской улице. Видеонаблюдения в точке, где установлен банкомат, не ведется. 

Фото: архив 

Теги: банкомат , купчино , ограбление банкомата , петербург
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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