Биржевой мост будут разводить две ночи подряд

Мостотрест снова приготовил сюрприз для водителей Петербурга. Припозднившиеся жители Васильевского острова рискуют удлинить себе дорогу, наткнувшись на разведенный Биржевой мост.
Переправу на стрелке Васильевского острова будут разводить две ночи подряд: со среды на четверг и с четверга на пятницу. Для автомобилей мост будет недоступен с двух часов ночи 9 февраля до 02.55. А в пятницу разводка продлится дольше – с 03.35 до 04.55.
В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры отметили, что механизмы Биржевого подвергнутся техническому обслуживанию. Приближается сезон разводки и все мосты должны быть в полной готовности.
Кроме того, Тучков мост все еще недоступен для автомобилей по ночам. Переправа закрыта с полуночи до шести утра.
Видео: Youtube / Юра Мельников