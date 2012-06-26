В Петербурге два коллекторских агентства наказали за рвение

Два петербургских коллекторских агентства привлекли к административной ответственности

В Петербурге в отношении сотрудников двух коллекторских агентств (компаний, которые занимаются взысканием задолженностей с физлиц) вынесены решения об административных правонарушениях.

Как сообщили в региональной службе судебных приставов, в одном случае за правовой оценкой в органы обратился уроженец Мурманска. Он пожаловался, что коллекторы донимают его телефонными звонками в любое время дня и ночи, и попросил принять меры.

– В отношении сотрудника коллекторского агентства был составлен административный протокол, который направлен на рассмотрение в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в отношении другого сотрудника другого коллекторского агентства было принято аналогичное решение: его действия были расценены как подпадающие под определение статьи КоАП "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

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