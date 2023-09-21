В Петербурге на прежнем уровне осталось количество жалоб на коллекторов

Вопросы взыскания долгов и защиты граждан от противоправных действий коллекторов обсудили на брифинге с участием руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу, Анны Лашковой.

Анна Лашкова уточнила, что взысканием долгов имеют право заниматься юридические лица, включенные в государственный реестр юридических лиц, специализирующихся на возврате просроченной задолженности. Об этом пишет "Петербургский дневник".

На данный момент в реестре зарегистрировано 22 официальных коллекторских агентства, список которых опубликован на официальном сайте Главного управления.

В случае нарушений прав граждан при взыскании просроченной задолженности со стороны банков, микрофинансовых организаций или иных кредиторов, граждане могут обратиться в Федеральную службу судебных приставов. Каждая жалоба проходит проверку, и при выявлении нарушений противоправно действующие лица привлекаются к административной ответственности.

Отмечено, что количество жалоб граждан на противоправные действия коллекторов остается примерно на том же уровне. Главное управление рассмотрело 1447 обращений за текущие 8 месяцев этого года, что немного меньше по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что задержана помощница аферистов, которые похитили у 78-летней москвички более 25 млн рублей.

Фото: управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу