В Петербурге безработный мужчина пытался изнасиловать восьмиклассницу

Спустя неделю после инцидента извращенца удалось задержать

Некоторое время назад мать пятнадцатилетней школьницы обратилась в полицию с сообщением о том, что ее несовершеннолетнюю дочку пытался на улице изнасиловать неизвестный мужчина.

Спустя неделю мужчину задержали. Предполагаемым насильником оказался сорокалетний петербуржец. Мужчина нигде не работает. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Напомним, неизвестный мужчина беззастенчиво приставал к ее дочери на улице, в частности, хватал ее за грудь и недвусмысленно намекал на приглашение к соитию. В уголовной практике такие действия называются "насильственными действиями сексуального характера".

Школьница рассказала о случившемся матери и сообщила в полиции приметы насильника. По ее словам, извращенцу на вид около 20–25 лет, он среднего роста, рыжеволосый и носит очки.

Видео: архив