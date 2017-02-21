Освободившийся от долгов петербургский летчик строит планы на свой раритетный Ил-14

Анонимный меценат оплатил все долги летчика-пенсионера Александра Поддубного перед налоговой службой и судебными приставами. С его самолета Ил-14 сняли арест.

Многолетние проблемы летчика на пенсии Александра Поддубного решил неизвестный человек. За пенсионера выплатили все долги, которые много лет мучали мужчину. Меценат оплатил накопившиеся за четыре года налоги за транспортное средство. Кроме того оплатили исполнительский сбор и расходы на оценку имущества. Всего государство получило 2,6 миллиона рублей. С самолета Ил-14 сняли арест. А исполнительное производство в отношении Поддубного закрыли.

Как рассказал летчик "Санкт-Петребург.ру", погасить налоговую задолженность помогли старые товарищи. О его ситуации они узнали, когда о пенсионере и его самолете сороковых годов вышел сюжет на телевидении. Так давно потерявшиеся друзья снова нашли друг друга.

Сейчас пенсионер вынашивает несколько идей. Ему не хочется отказываться от самолета и снимать его с регистрации.

Тяжба между Поддубным и приставами длилась пять лет. Летчик не смог оплатить транспортный налог – 500 тысяч рублей в год – на зарегистрированный на него самолет Ил-14. Летательный аппарат Поддубный восстанавливал своими силами. В ходе этой истории со счета пенсионера сняли полмиллиона рублей, которые он собирал на лечение онкологического заболевания.

Видео: Youyube / Андрей Еремин