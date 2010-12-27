В Павлово женщина зарезала мужа

Женщина ударила ножом в грудь своему мужу. Она не хотело его убивать, обида взяла вверх. Возбуждено уголовное дело.

Женщина Нижегородской области подозревается в покушении на убийство мужа. Он ударил ее при госях, за что супруга отомстила.

По словам женщины, вечером 23 апреля пара принимала гостей. В присутствии друзей, муж позволил себе ударить жену по голове. После ухода гостей мужчины и женщины возник конфликт и супруга ударила мужа ножом в грудь. Благодоря медицинской помощи ему удалось спасти жизнь.

Злоумышленница признала свою вину, но пояснила, что не хотела убивать мужа. Она просто сильно обиделась.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".