В Павлово женщина зарезала мужа

Женщина Нижегородской области подозревается в покушении на убийство мужа. Он ударил ее при госях, за что супруга отомстила.
По словам женщины, вечером 23 апреля пара принимала гостей. В присутствии друзей, муж позволил себе ударить жену по голове. После ухода гостей мужчины и женщины возник конфликт и супруга ударила мужа ножом в грудь. Благодоря медицинской помощи ему удалось спасти жизнь.
Злоумышленница признала свою вину, но пояснила, что не хотела убивать мужа. Она просто сильно обиделась.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".