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В Павлово женщина зарезала мужа
Сегодня, 15:50
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Shdaria
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В Павлово женщина зарезала мужа

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Женщина ударила ножом в грудь своему мужу. Она не хотело его убивать, обида взяла вверх. Возбуждено уголовное дело.

 Женщина Нижегородской области подозревается в покушении на убийство мужа. Он ударил ее при госях, за что супруга отомстила. 

По словам женщины, вечером 23 апреля пара принимала гостей. В присутствии друзей, муж позволил себе ударить жену по голове. После ухода гостей мужчины и женщины возник конфликт и супруга ударила мужа ножом в грудь. Благодоря медицинской помощи ему удалось спасти жизнь. 

Злоумышленница признала свою вину,  но пояснила, что не хотела убивать мужа. Она просто сильно обиделась. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Теги: зарезала мужа , нижегородская область , павлово , уголовное дело
Категории: Новости России Лента новостей

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