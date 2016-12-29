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В Мурино пять тысяч человек сидят без света и воды

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Днем 7 января на местной насосной станции произошла авария

В Мурино Всеволожского района Ленинградской области авария на элекростанции оставила без питания насосную станцию. Таким образом, несколько тысяч человек остались не только без электричества, но и без воды.

  "Авария произошла около двух часов дня седьмого января на сетях филиала "Ленэнерго". Без электричества осталась насосная станция. В зоне отключения находится 16 многоквартирных домов, в которых проживает 4700 человек", – цитирует 47news главу местной администрации.

По предварительным данным, обесточены жилые дома в Мурино оказались из-за дорожно-транспортного происшествия. ЛЭП могла быть повреждена из-за аварии: автобус повредил опору и порвал провода на воздушной линии 10 кВ. 
 
Видео: архив              
Теги: аварийное отключение , ленобласть , мурино , отключение воды , отключение света , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия

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