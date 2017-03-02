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В Московском районе школьники устроили поножовщину

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В школе на проспекте Гагарина подрались подростки, один из них нанес другому ножевое ранение в бедро

 По предварительной информации, ЧП произошло в одной из школ Московского района. Сообщается, что драка произошла между уроками, когда ученики восьмого пожарного кадетского класса вышли в коридор на перемену. Два подростка поссорились и начали драку. В ходе конфликта один из мальчиков достал нож, чтобы напугать соперника, но бой продолжился. В результате неосторожного движения подросток случайно нанес противнику ножевое ранение в бедро. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничто не угрожает. Несколько подростков задержаны. Администрация школы, в стенах которой произошел конфликт подростков,  пока не прокомментировала драку учеников, а также наличие ножа у одного из них. Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта, причина ссоры школьников пока не сообщается. 

Видео: Piter.tv
Теги: драка , медики , петербург , полиция , школа
Категории: Новости СПб Происшествия

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