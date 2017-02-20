В Петербурге ДПС с погоней задержали угонщика, нарушившего ПДД на краденой машине

Патруль УГИБДД на Московском проспекте задержал угонщика, который нарушил правила дорожного движения на украденном автомобиле.

Накануне сотрудники УГИБДД ГУ МВД по городу и области поймали угонщика. Злоумышленник попался служителям закона из-за своей ошибки. Около часа дня патруль ДПС заметил у дома 197 на Лиговском проспекте Daewoo Nexia, грубо нарушивший правила движения.

Правоохранители попытались остановить нарушителя, но он не захотел подчиняться. Поэтому машина ДПС и иномарка затеяли погоню. Около дома 127 на Московском проспекте нарушителя удалось остановить. Однако водитель решил убежать уже своими силами. Поэтому полицейским пришлось еще и побегать. После задержания мужчину начали тщательно проверять, так как он явно что-то хотел скрыть.

Оказалось, что иномарка не принадлежит беглецу. Более того, автомобиль числится в розыске. Правоохранительные органы выясняют, причастен ли мужчина к угону этой машины.

На прошлой неделе пьяный иностранец с топором выкинул соотечественника из машины и уехал на ней. Мужчина ехал со своим знакомым, но поссорился с ним и выгнал его из машины. Уехать далеко он не смог, так как его остановили полицейские.

Фото: ГУ МВД по Петербург и ленобласти