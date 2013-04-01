В Лужском районе из-за наушников школьник погиб под поезд ом

Мальчик слушал музыку и не услышал приближения локомотива

В Лужском районе 13-летний школьник погиб на рельсах, раздавленный поездом. По предварительным данным, в вечерних сумерках мальчик переходил железнодорожные пути. В ушах у мальчика были наушники, он слушал музыку в плеере и не услышал приближения состава.

По предварительным данным, страшная трагедия произошла в поселке Толмачево Лужского района. В правоохранительных органах уточнили, что машинист заметил ребенка, он подавал звуковые и световые сигналы, пытался затормозить, но не успел. Мальчик погиб.

На месте трагического происшествия работала следственная группа. Проверка еще не завершена, однако в правоохранителных органах обещают, что по ее результатам будет вынесено соответствующее решение, ЧП будет дана правовая оценка.

Видео: архив