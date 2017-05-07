В Лабинске Краснодарского края стритрейсеры влетели в хлебный магазин

В сети появилось видео последствий аварии

Сегодня, 7 мая, в Лабинске Краснодарского края сразу два автомобиля влетели на большой скорости в недавно открывшийся магазин "Хлебный дом".

Этот инцидент произошел на улице Победы в Лабинске. По словам очевидцев, водители автомобилей "Лада" и "Мазда" соревновались на дороге. В результате таких "соревнований" оба водителя не справились с управлением транспортных средств и влетели в витрину магазина.

Витрина недавно открывшегося магазина разлетелась на мелкие осколки. Автомобили получили механические повреждения. По счастливой случайности водители автомобилей и посетители магазины не пострадали.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства и причины ДТП.

Видео:ВК, Лабинск