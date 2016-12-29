Трое грабителей-неудачников попались с пустой кассой в Купчине

Злоумышленники хотели вскрыть кассу, но у них не вышло. Тогда они забрали аппарат целиком, вот только в кассе почти ничего не было.

Трое молодых людей попались полиции на сразу нескольких преступлениях по глупости в понедельник, 9 января. Двух парней 20 лет и их 17-летняя подруга решили пойти на "дело". В качестве цели выбрали магазин в доме 18 на улице Димитрова. Дверь в магазин подломили, но тут преступники увидели охранную систему. Заходить внутрь побоялись.

Но возвращаться домой без прибыли ребята тоже не хотели. Поэтому выбрали новую цель – салон сотовой связи. Тут уже решили не церемониться и просто разбили витрину павильона. Никаких денег они не нашли, все надежды были только на кассовый аппарат. Но не везет – так по крупному. Злоумышленники не смогли открыть кассу. Видимо, карманы молодых людей сильно опустели за праздники, поэтому они решили взять кассу с собой, чтобы вскрыть ее в безопасном месте.

Троицу с аппаратом заметил прохожий. Он и вызвал полицию. Подоспевшие сотрудники Росгварди повязали компанию. Тут горе-грабителей ждало еще одно разочарование: касса оказалась почти пустой. Всю выручку из магазина вывезли накануне.

Задержанных доставили в полицию. Оказалось, что один из них уже попадался на кражах: в его резюме четыре судимости.