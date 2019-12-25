Бывшему гендиректору магазина дали условный срок за хищение из кассы организации

Суд учел пенсионный возраст женщины.

Бывшему генеральному директору ОАО "Росвуздизайн" в Центральном районе вынесли приговор. Женщину признали виновной в хищении чужого имущества с использованием служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

С января 2014 года по декабрь 2015 года Татьяна имела доступ к кассе организации и похищала деньги. В общей сложности она забрала более 1,5 млн рублей якобы на нужна организации, но доказательств этому не предоставила.

Так как ответчик находится на пенсии, ей назначили 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, она должна будет возместить ущерб потерпевшей стороне.

Приговор не вступил в законную силу.

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