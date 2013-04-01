Облава на бордель в Кудрово: полиция поймала пять ночных бабочек

В Ленобласти удовлетворяли мигрантов две африканки и три русских девушки. Бордель на Пражской накрывали дважды.

Правоохранительные органы продолжают борьбу с проституцией. Сегодня, 20 декабря в очередной раз накрыли притон во Всеволожском районе Петербурга. Сотрудники полиции посетили злосчастную квартиру на улице Пражская, 9 в Кудрово. Они обнаружили пять ночных бабочек: две из них были африканской внешности и трое – русские девушки. Служители закона попали в квартиру в разгар рабочего дня. В публичном доме находились клиенты – трое мужчин с Кавказа.



Это не первая облава на данный бордель. В начале ноября полицейские застали в квартире девушек из Узбекистана. За удовлетворение своих потребностей клиенты платили 1300 руб./час. Довольно часто девушки обслуживали иностранцев – мигрантов.



Служителям закона необходимо постоянно совершать рейды, если они хотят избавить город от проституции, поскольку ночных бабочек можно привлечь разве что к административной ответственности. Ранее мы писали, что Трех неутомимых ночных бабочек поймали в притоне на Дачном.