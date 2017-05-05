Видео из Красноярска: водитель маршрутки за рулем играл в нарды

Мужчина, управлявший общественным транспортом, одной рукой держал руль, а второй планшет.

В минувший четверг, 4 мая, в сети появилась любопытная запись из Красноярска: водитель автобуса за рулем играл в телефон. По словам очевидцев, инцидент произошел на маршруте №53. Пассажирам общественного транспорта удалось запечатлеть на видео халтурщика.

На кадрах можно заметить, как мужчина медленно едет по улице Ястынская. В одной руке он держит планшет, на котором открыта игра "Нарды", а другой пытает контролировать руль. Водитель изредка то поглядывает на дорогу, то в телефон.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали происшествия. Известно, что личность нарушителя уже установлена. Мужчина работает на предприятии порядка 20 лет. Он уже написал объяснительную.

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