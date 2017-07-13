В Красном Селе подросток сорвался с водосточной трубы

Мальчика спасают врачи в больнице имени Раухфуса

В ночь на среду, 12 июля 2017 года, в Красном Селе произошло ЧП: там 12-летний мальчик-подросток сорвался с водосточной трубы с высоты второго этажа. Школьник выжил, но был госпитализирован с многочисленными травмами.

Врачи больницы имени Раухфуса диагностировали у мальчика закрытую травму живота, разрыв селезенки, ушиб левого легкого и ссадину грудной клетки. Подросток рассказал, что сам полез по водосточной трубе около шести часов вечера. Зачем он туда забрался, и почему в больницу мальчика привезли только ночью, неизвестно.

Возможно, ребенок растет в неблагополучных условиях. По предварительным данным, он нигде не учится.

Известно, что в доме 102/2 по проспекту Ленина расположены подростковый развивающий центр и воскресная школа. Именно туда, судя по всему, и пытался забраться подросток.

Видео: архив