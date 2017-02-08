В Кировском районе мужчина в лифте шокировал девочку «обнаженкой»

Ребенок зашел в лифт с незнакомым мужчиной, который принялся раздеваться, демонстрируя девочке свои обнаженные части тела

С заявлением о противоправных действиях в полицию обратилась мать девочки. Она рассказала, что ее несовершеннолетняя дочь возвращалась домой около четырех часов дня. Подросток зашла в лифт с незнакомым мужчиной, который не вызывал подозрений. Однако как только двери лифта закрылись, незнакомец начал раздеваться, демонстрируя ребенку свои половые органы. Попыток насилия по отношения к девочке мужчине не предпринял, но подросток очень испугалась и обо все рассказала родителям.

Женщина сообщила правоохранительным органам приметы злоумышленника. По ее данным это мужчина в возрасте около 40 лет, славянской внешности, волосы короткие русые. Он одет черную болоньевую куртку до бедра, синие джинсы. При себе у эксгибициониста сумка для планшета формата А4.

Видео: архив Piter.tv