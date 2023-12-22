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Комздрав: двое пострадавших после падения лифта в Шушарах отпущены домой

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Один человек госпитализирован в медицинское учреждение. 

Комитет по здравоохранению рассказал о состоянии подстрадавших, обратившихся за медицинской помощью после падения лифта в Шушарах.

Двое пострадавших в инциденте с лифтом на Новгородском проспекте, в том числе 8-летний ребенок, отпущены на амбулаторное лечение. Один человек госпитализирован в медицинское учреждение. 

Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, 5 марта 2024 года в одном из домов по Новгородскому проспекту в результате перегрузки лифта произошло его падение. 

Видео: ГСУ СК РФ по СПб

Теги: лифт, падение лифта, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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