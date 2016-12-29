В Канаде очевидцы сняли на видео "рычащее НЛО"

Уфологи США и Канады активно обсуждают свежее видео из северной страны. На нем виден светящийся шар, совершающий движение по странной траектории.

Пожилая женщина из Канады сняла на видео загадочный светящийся объект в небе. Уфологи из США уже назвали этот объект одним из странных НЛО в регионе за последние месяцы. Известно, что видео было снято в местечке Нью-Брансуик рядом с мостом Ээсти. В кадр попал огромный желто-белый шар, который то плавно летел по небу, подобно самолету, то совершал дерганные неадекватные движения. По словам самой женщины, от объекта исходили странные звуки, которые напоминали ей рычание огромного зверя. Более того, она отметила, что ее собаки испугались НЛО и сначала долго лаяли на него, а потом убежали на задний двор.

Сам инцидент произошел еще 23 декабря, но видео было загружено в Интернет совсем недавно. Оно появилось на сайте североамериканских уфологов "Открытый разум". Большинство экспертов в комментариях пришло к выводу, что самолеты, дроны и космические зонды не могут двигаться таким образом. А значит, не исключено, что дама из Канады стала свидетелем настоящего контакта с инопланетными технологиями. Найти видео также можно на канале Mutual UFO Network (MUFON) в YouTube.