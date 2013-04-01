В Калининском районе лихач на огромной скорости протаранил иномарку

Мужчина за рулем Hyundai Solaris врезался в бок другого автомобиля, сильно смяв машину

По предварительной информации, страшная авария произошла на перекрестке Суздальского проспекта и улицы Демьяна Бедного. Автомобиль Hyundai Accent, соблюдая правила, выполнял поворот налево. В это время Hyundai Solaris, который на большой скорости двигался по встречной полосе, протаранил правый бок машины. На место ДТП прибыли врачи и сотрудники правоохранительных органов, а также спасатели. Hyundai Accent, в который врезался нарушитель, был сильно смят. Водителя удалось вытащить из автомобиля, он получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован. Также в иномарке находилась пассажирка, девушка сидела с той стороны, в которую врезался Hyundai Solaris, и получила тяжелые повреждения. Медики пытались оказать ей помощь, но девушка скончалась на месте. Данных о состоянии водителя, который нарушил правила, пока нет, но очевидцы сообщали, что он и ранее неоднократно превышал скорость и нарушал правила.

Видео: Piter.tv