Сумасшедший поджег две мечети в Ингушетии

Два храма загорелись с интервалом в пару часов. Полиция задержала злоумышленника, спалившего несколько мечетей за пару дней.

Сегодня, 20 января, в Назрани местный житель поджог две мечети. На кадрах видно, как полыхают каменные постройки. С разницей в несколько часов загорелись и пострадали от пожара храмы на Тангиева и Аушева. Учитывая тот факт, что полы в зданиях бетонные, мечети сами по себе загореться не могли. Вероятно, это был умышленный поджег.

В течение недели горели три мечети. Еще один храм на Хадзиева был подожжен на пару дней раньше. В данный момент специалисты оценивают ущерб, нанесенный мечетям. При пожарах никто не пострадал. Правоохранители выяснили, что серию поджогов устроил 30-летний житель Назрани. Его задержали. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По всей видимости, у поджигателя есть признаки психического расстройства.

В декабре прошлого года ненормальны сжег себя заживо у храма в Калиниграде.

Видео: youtube, ING VIDEO