В Хабаровском крае начали расследование по факту наезда катером на гренладского кита

Моторный катер с туристами преследовал отдыхающего на мелководье кита, чтобы погладить

В Хабаровске возбуждено дело об административном правонарушении по факту наезда туристического катера на гренладского кита.

Гренладские (Полярные) киты занесены в Красную книгу России. Полярные киты обитают в северном полушарии и находятся под угрозой исчезновения. По предположениям специалистов в Охотском море их осталось всего около 400 особей.

Инцидент произошел в августе нынешнего года. Моторный катер с туристами наехал на отдыхающего на мелководье кита. После публикации видео в социальных сетях ролик стал набирать популярность и вызвал волну негодования у общественности. Возмущенные пользователи сообщили в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора. После чего было начато расследование и возбуждено дело об административном правонарушении.

На видеозаписи видно, что туристы на моторном катере заметили отдыхающего на мелководье гренладского кита. Обычно киты при приближении опасности или раздражающих факторов уходят на глубину, утверждают специалисты. Но в этом случае у него не было такой возможности. Мужчины преследовали кита на катере, в какие-то моменты им удалось несколько раз пройти прямо над китом.

В ходе расследования удалось установить, что инцидент произошел в 60 километрах от границ национального парка "Шантарские острова". Туристы не случайно задели кита, а целенаправленно преследовали его, чтобы погладить, а затем неоднократно наехали ему на хвост и спину. Специалисты считают, что кит был травмирован винтом катерного мотора. Кроме того, инцидент для кита мог стать катастрофичным, так как август - это период отдыха и нагула, а из-за необдуманных действий туристов кит мог покинуть свое место.

Прокуратура по данному факту начала проверку и направила запросы в Росприроднадзор, Росрыболовство, МВД. Данные о туристах не разглашаются, но уже известно, что на катери находились 4 мужчин и их личности установлены. Так же было установлено, что туристический тур был организован нелегально.

Видео: vostokmedia TV