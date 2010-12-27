В Евпатории молодые люди жестоко избили собаку

В Евпатории возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой.

В Евпатории 1 мая поступил звонок в ОМВД России от 57-летней жительницы города с сообщением о том, что молодые люди жестоко избивают собаку, которая впоследствии скончалась.

В ходе предварительной проверки изложенная в заявлении информация нашла свое подтверждение.Дело заведено по ч.1 ст.245 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ареста на срок до 6 месяцев.

Позже стало известно, что в избиении собаки учавствовали трое мужчин, находившись в алкогольном опьянении, в том числе и хозяин собаки.