Подозреваемый в разбое сначала угрожал жертве ножом, а потом благодарил её

Сотрудники МВД РФ нашли преступника по горячим следам.

В дежурную часть российских правоохранительных органов по городу Евпатория поступило сообщение о разбойном нападении на офис микрофинансовой организации. Полиция установила, что неизвестный мужчина вошёл в помещение, где стал угрожать сотруднице ножом. Злоумышленник потребовал передать ему деньги из кассового аппарата. Женщине пришлось подчиниться требованиям преступника. Она отдала более 28 тысяч рублей. Получив наличные средства, налётчик поблагодарил потерпевшую, после чего ушел. По горячим следам оперативники установили личность местного жителя и нашли его. Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний мужчина, у которого была изъята часть похищенных денежных средств в сумме 13 500 рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Сейчас фигурант расследования находится под домашним арестом.

Сотрудники МВД России предотвратили заказное убийство в Ивановской области.

Фото и видео: МВД Медиа