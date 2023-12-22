Бывшего вице-мэра Евпатории осудили на 11 лет за взятку

Кирилл Вавренюк отправится в колонию строгого режима.

Бывший заместитель руководителя администрации города Евпатория Кирилл Вавренюк признан виновным в получении взятки. Судебная инстанция назначила экс-чиновнику из Крыма 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Следственные органы установили, что с 2017 года фигурант расследования курировал в местной мэрии вопросы имущественных и земельных отношений, а также руководил отделом архитектуры и градостроительства, возглавлял профильную комиссию по рассмотрению и пресечению самовольного строительства. Однако весной 2018 года Кирилл Вавренюк обеспечил получение права аренды участка земли взяткодателю без проведения торгов. Дополнительно границы по объекту были предварительно утверждены в интересах арендатора. За эту услугу подозреваемый получил капитальное строение.

Напомним, что в отношении Кирилла Вавренюка ведется уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ. Речь идет о получение взятки должностным лицом в крупном размере. Вице-мэр был задержан правоохранительными органами в 2020 году. Мужчине запрещено занимать должности на государственной службе в течение шести лет. Соучастника преступления, Ивана Сердюка, суд приговорил к шести годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Суд приговорил жителя Крыма к 12 годам заключения за подготовку взрыва.

Фото и видео: Telegram / УФСБ России по Крыму