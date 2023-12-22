Суд приговорил жителя Крыма к 12 годам заключения за подготовку взрыва

Мужчина работал на ГУР Украины.

Верховный Суд на территории российского полуострова Крым приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за подготовку взрыва на объекте жизнеобеспечения. Это преступление мужчина организовывал по заданию Главного управления разведки Украины. Соответствующее заявление сделали представители региональной пресс-службы прокуратуры. Фигурант расследования производит фотографирование одного важных объектов региона.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима. Осужденному также назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. пресс-служба прокуратуры

Следственные органы пояснили, что мужчина по указанию киевских кураторов извлек из тайника самодельное взрывное устройство, которое ранее хранил в своей квартире. Дополнительно он хотел привлечь к преступлению знакомого. Однако тот отказался от участия в противоправной деятельности. Позже злоумышленника задержали сотрудники УФСБ. На текущий момент местный житель признан виновным в приготовлении к диверсии, склонении, вербовке и вовлечении лица в совершение диверсии, незаконном приобретении, хранении перевозке и ношении взрывных устройств.

В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции из Средней Азии.

Фото и видео: Telegram / Крым 24 Z Все новости Крыма