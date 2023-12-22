В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции из Средней Азии

Силовики задержали членов ОПГ на полуострове.

Сотрудники ФСБ на территории российского полуострова Крым задержали 10 участников преступной группы, организовавших канал нелегальной миграции выходцев из Средней Азии. Соответствующее заявление сделали региональные сотрудники надзорного ведомства. Силовики уточнили, что подозрение пало на двух организатором криминальной деятельности. Они задержаны, как и восемь пособников. Предположительно, члены ОПГ получили на незаконном основании фиктивные разрешения на трудовую деятельность для иностранцев. Они также ставили прибывших в страну на миграционный учет и отправляли на стройку. При этом мигрантов обеспечивали содержанием.

Установлено, что указанные лица организовали пребывание на территории полуострова более 50 иностранных граждан – выходцев из стран Средней Азии. пресс-служба УФСБ РФ по региону

По факту инцидента возбуждено 12 уголовных дел по статье за организацию незаконной миграции. Еще 57 уголовных дел возбуждено по линии российских правоохранительных органов за фиктивную постановку на миграционный учет.

ФСБ задержала россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши.

Фото и видео: Telegram / Крым 24 Z Новости Крыма