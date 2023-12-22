ФСБ задержала россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши

Мужчина работал на предприятии в Пензенской области.

Сотрудника режимного предприятия Пензенской области уличили в связях с польскими спецслужбами за "слив" информации. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. Специалисты из надзорного ведомства уточнили, что мужчина хотел получить помощь от Варшавы в переезде за границу. Установлено, что местный житель самостоятельно установил, а затем поддерживал сотрудничество с иностранцами. Он передавал им данные о деятельности предприятия, связанной с выполнением государственного оборонного заказа.

Пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области. ЦОС ФСБ РФ

Силовиками задокументированы противоправные действия фигуранта расследования. Сейчас мужчина задержан и обвинен в преступлении по статье 275.1 УК РФ.

Запрет на въезд в РФ предполагаемому спонсору террористов утвердили в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости