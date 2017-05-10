В Девяткино в метро нашли десятилетнего мальчика

Ранним утром 9 мая ребенок прогуливался по вестибюлю метро совершенно один

Накануне рано утром, 9 мая 2017 года, на станции метро "Девяткино" в Петербурге был обнаружен маленький мальчик, который прогуливался по вестибюлю без сопровождения взрослых. Как сообщается, безнадзорного десятилетнего мальчика заметили на безлюдной в выходной день платформе около семи часов утра.

На расспросы правоохранителей мальчик рассказал, что живет он вместе с родителями в Невском районе, на улице Тельмана.

Потерявшегося мальчика отправили в детскую больницу, местонахождение родителей-мигрантов устанавливается.

Видео: архив инстаграм