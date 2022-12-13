С 10 мая на станции метро "Девяткино" начнется ремонт

На станции "Девяткино" с 10 мая начнутся ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе АО "СЗППК".
Специалисты заменят покрытия верхней площадки лестничного спуска №17. Пассажиры смогут пройти к кассам №10 и 11 через багажный турникет турникетной линейки №3.
Кроме того, во время ремонта будет закрыта билетная касса №9. Поэтому другие кассы будут работать в усиленном режиме.
Будьте внимательны, не заходите за огражденные участки, следуйте по указателям на схеме.
Пресс-служба АО "СЗППК"
Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали о режиме работы общественного транспорта на майских праздниках.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все