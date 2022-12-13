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С 10 мая на станции метро "Девяткино" начнется ремонт
Сегодня, 17:28
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С 10 мая на станции метро "Девяткино" начнется ремонт

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Специалисты заменят покрытия верхней площадки лестничного спуска №17.

На станции "Девяткино" с 10 мая начнутся ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе АО "СЗППК".

Специалисты заменят покрытия верхней площадки лестничного спуска №17. Пассажиры смогут пройти к кассам №10 и 11 через багажный турникет турникетной линейки №3.

Кроме того, во время ремонта будет закрыта билетная касса №9. Поэтому другие кассы будут работать в усиленном режиме.

Будьте внимательны, не заходите за огражденные участки, следуйте по указателям на схеме.

Пресс-служба АО "СЗППК"

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Фото: Piter.tv

Теги: девяткино, ремонт в метро, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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