Петербуржцам рассказали о режиме работы общественного транспорта на майских праздниках

Комитет по транспорту напомнил петербуржцам о режиме работы общественного транспорта и пригородных электричек в майские праздники.
Городской наземный транспорт работает 6 мая по графику субботы, 7-9 мая – по графику воскресенья.
Метро с 6 по 8 мая работает по графику выходного дня, 9 мая – по графику будних дней.
Пригородные электрички 6, 7, 8 мая будут ходить по графику субботы; 9 мая – по графику воскресенья.
Ко Дню Победы на Дворцовой площади 9 мая состоится праздничный концерт.
Фото: Piter.tv
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