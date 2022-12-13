Петербуржцам рассказали о режиме работы общественного транспорта на майских праздниках

Метро с 6 по 8 мая работает по графику выходного дня, 9 мая – по графику будних дней.

Комитет по транспорту напомнил петербуржцам о режиме работы общественного транспорта и пригородных электричек в майские праздники.

Городской наземный транспорт работает 6 мая по графику субботы, 7-9 мая – по графику воскресенья.

Метро с 6 по 8 мая работает по графику выходного дня, 9 мая – по графику будних дней.

Пригородные электрички 6, 7, 8 мая будут ходить по графику субботы; 9 мая – по графику воскресенья.

Ко Дню Победы на Дворцовой площади 9 мая состоится праздничный концерт.

Фото: Piter.tv