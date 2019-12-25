Росприроднадзор пресек продажу красноухих черепах в Девяткино

В Девяткино пресекли нелегальную продажу красноухих черепах. Продавец не сообщал покупателям особенности породы и содержал их в ненадлежащих условиях.

Государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора пресекли продажу красноухих черепах у станции метро Девяткино в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, местный житель содержал 20 черепах в тесном аквариуме. Они не вытаскивались наружу на твердую поверхность и в основном сидели в воде. Также не был соблюден температурный режим.

Кроме всего, продавец не уточнял особенности краснухих черепах, а просто говорил, что они маленькие и такими останутся до конца жизни.

Красноухие черепахи являются одним из самых популярных видов для содержания в домашних условиях по причине низкой стоимости и внешних характеристик в юном возрасте. Быстро вырастают и превращаются в достаточно крупные особи, что усложняет уход за ними.

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