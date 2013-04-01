В Центральном районе ищут насильника, который подкараулил девочку в подъезде

Неизвестный блондин с крючковатым носом пытался изнасиловать четвероклассницу на Пестеля

В центре Петербурга перепуганная школьница, ученица четвертого класса, пришла домой вечером после занятий и рассказала родителям о чудовищном эпизоде, который случился с ней в парадной собственного дома. Там к ней приставал неизвестный мужчина.

Девочка рассказала, что около восьми вечера в четверг в парадной дома на улице Пестеля, на лестничном пролете второго этажа, к ней подошел неизвестный мужчина и стал молча хватать ее руками, в том числе за интимные части тела. Чудом девочке удалось вырваться от насильника и убежать домой.

Испуганная четвероклассница сумела запомнить некоторые приметы извращенца. По ее словам, это был мужчина, молодой, может быть, 20-30 лет, светловолосый, с крючковатым носом, одетый в черную куртку и светло-коричневые брюки.

Родители ребенка обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает опасного незнакомца.

Видео: архив